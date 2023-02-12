Брюссель, 12 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Голкипер бельгийского любительского футбольного клуба «Винкель-Спорт» Арне Эспил скончался в больнице на 26-м году жизни. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщило издание Het Nieuwsblad.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Эта катастрофа и шок для всех нас. Арне был в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. ОН был удивительно отзывчивым парнем. Это действительно сильный удар», — сказал спортивный директор футбольного клуба Патрик Ротсарт.

Арне Эспил попал в больницу после инцидента, произошедшего во время матча «Винкель-Спорт» — «Вестрозебек». При счете 2:1 в ворота команды Эспила был назначен пенальти, который он смог отбить, после чего поднялся с газона, но через несколько секунд потерял сознание.

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