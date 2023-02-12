Луганск, 12 февраля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Эвакуированные в Луганскую Народную Республику жители Соледара рассказали о массовом мародерстве украинских военных, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Мирные жители рассказали журналистам, что видели машины украинских военных, которые были полностью нагружены бытовой техникой и мебелью.

«Вижу: машина, нагруженная холодильниками, стиральными машинами, матрасами… не из магазина — всё б/у», — рассказал один из очевидцев.

Говоря на эту тему, он также вспомнил, как украинские военные занимали чужие квартиры, срывали замки и там жили.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Красная Гора под Артёмовском.