Баку, 12 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании FlyDubai, направлявшийся из Дубая в Махачкалу 12 февраля, был вынужден совершить посадку в Баку из-за того, что в пункте назначения образовался туман. Об этом сообщает пресс-служба Бакинского аэропорта.

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«Запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с сильным туманом в пункте назначения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, борт приземлился в Баку в 03:52 по местному времени (02:52 мск).

Пассажиров и экипаж самолёта разместили в транзитной зоне.