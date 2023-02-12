Астрахань, 12 февраля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В левобережной части Астрахани после восстановления подачи электричества возобновлено водоснабжение, которое ранее было временно прекращено из-за остановки работы левобережных очистных сооружений водозабора. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба астраханской мэрии в своём телеграм-канале.

IMAGO/Winfried Rothermel/Global Look Press Водоснабжение

Отмечается, что ранее из-за прекращения подачи электроэнергии была приостановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора, в результате чего снизилось давление на водопроводных сетях Кировского, Советского и Ленинского районов города и прекратилось водоснабжение по ряду адресов.

«Сейчас подача электроэнергии возобновлена. Левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани 11 февраля произошло аварийное отключение водоснабжения. Без холодной воды остались левобережные районы города, где проживает большая часть населения.