Киев, 12 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. На 84,7% упал в январе 2023 года (по сравнению с январём 2022 года) объём выплавки стали на Украине, сообщает 12 февраля портал «Укррудпром».

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Отмечается, что, по данным «Укрметаллургпрома», падение объёма выплавки стали на Украине по итогам января в годовом выражении составило 84,7%. Объём выплавки стали в этом январе составил 284 тыс. тонн.

Аналогичная ситуация с чугуном: объём выплавки сократился на 78,5%, если сравнивать его с объёмом за прошлогодний январь. Объём выплавки чугуна в январе 2023 года составил 240 тыс. тонн.

Упал и объём производства проката: в этом январе он составил 257 тыс. тонн. Падение объёма по сравнению с производством проката в январе 2022 года составило 84,6%.

Напомним, на Украине предприятия испытывают дефицит энергопоставок. Кроме того, после потери Киевом контроля над «Азовсталью» в Мариуполе и Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича Украина потеряла «половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна», как заявляют в минфине страны.