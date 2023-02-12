Варшава, 12 февраля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Западные страны должны в срочном порядке поставить Киеву вооружение. Только с этой военной помощью Украина якобы сможет одержать верх над Россией. Такое мнение в интервью французской газете Le Figaro высказал президент Польши Анджей Дуда.

Leszek Szymański/Global Look Press Президент Польша Анджей Дуда

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«Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, [президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — подчеркнул польский лидер.

При этом, что касается передачи Киеву Варшавой истребителей F-16, глава государства усомнился в возможности их отправки на Украину. По его словам, это связано с дефицитом истребителей в стране.

Говоря о территориальных уступках России, которые допускают депутаты от Республиканской партии в Конгрессе США, Дуда подчеркнул, что передача украинских территорий России в обмен на мирное урегулирование конфликта недопустима.

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Ранее журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness заявил, что отправка оружия и военной техники Украине не увеличивает её шансы устоять в конфликте с Россией. Он напомнил, что, когда российская армия воевала с Германией, имевшей техническое превосходство, это не спасло немцев от поражения.

Напомним, бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже терпит крах в ходе боевых действий с Россией на южной линии фронта. По его словам, фронт на юге Украины рушится, разваливается на части.