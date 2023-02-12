Газиантеп, Турция, 12 февраля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Из-за последствий мощного землетрясения в Турции совет футбольного клуба «Газиантеп» решил не принимать дальнейшего участия в национальном чемпионате. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба турецкой команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих сложных условиях», — говорится в сообщении.

При этом ранее решение не продолжать своё участие в национальном чемпионате приняла команда «Хатайспор», в результате чего в высшем дивизионе турецкого футбольного чемпионата осталось 17 клубов.

Отметим, после 22 туров чемпионата Турции «Газиантеп» набрал 25 очков и находился на десятом месте турнирной таблицы.