Канберра, 12 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Первый в истории российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров в интервью «Спорт-Экспресс» поделился впечатлениями от победы Ислама Махачева над Александром Волкановски в поединке UFC 284 12 февраля.

RICHARD WAINWRIGHT/EPA/ТАСС Ислам Махачев

«Да, в пятом раунде Махачев подустал и был растерян. Он пропустил болезненный удар практически в шею… Судьи объективно дали оценки. Ислам Махачев — самый сильный боец планеты за последние три года точно. Не надо смотреть на рекорд, нужно смотреть на наследие», — заявил Тактаров.

Напомним, что российский боец по итогам пятираундового поединка одержал победу над австралийцем единогласным решением судей (49:46, 48:47, 48:47).