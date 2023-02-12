Токио, 12 февраля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Япония намерена согласовать проведение встречи министров иностранных дел Группы семи (G7) 18 февраля. Являясь председательствующей страной в этой организации в текущем году, Япония предлагает провести встречу в Германии, пишет 12 февраля газета Yomiuri.

IMAGO/ Florian Gaertner/Global Look Press Саммит Группы семи (G7) в Германии 2022

Событие будет приурочено к дням, когда в Германии будет проходить ежегодная Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Она назначена на 17–19 февраля. Япония планирует воспользоваться возможностью одновременно обсудить в эти дни ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также вопросы оказания помощи Киеву и новые санкции в отношении России.

Также стало известно, как пишет газета, Япония намерена согласовать онлайн-саммит Группы семи по случаю годовщины начала военной спецоперации России на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что саммит Группы семи (G7) в Германии, состоявшийся летом 2022 года, стал самым неудачным за последние годы. Как сообщала американская газета Politico, его участники продемонстрировали своё бессилие перед вызовами и то, что Запад не способен решить ни одну из проблем, будь то военные действия на Украине, климатические изменения, инфляция, продовольственный или энергетический кризисы.