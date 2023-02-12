Геническ, Херсонская область, 12 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Украинские военные ночью незаконно проникли в магазин сотовой связи в Херсоне, но были замечены камерами видеонаблюдения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно полученной информации, неизвестные в военной форме выбили стекла и украли деньги в сумме 360 тысяч гривен, а также 16 мобильных телефонов. На камерах видно, что в магазин пробрались трое украинских военнослужащих.

«Ущерб превысил более 600 тыс. гривен», — рассказал источник агентству.

Отметим, что в переводе на российские рубли это около 1,1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли несколько районов Донецка, а также Александровку.