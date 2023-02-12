Херсон, 12 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что город располагает всеми необходимыми для создания пункта базирования Черноморского флота ресурсами.

Николай Тришин/ТАСС Мариуполь

«Планируется, желание есть. Да [для создания пункта базирования все есть], будут люди заниматься», — цитирует Моргуна агентство ТАСС 12 февраля.

Также в воскресенье мэр Мариуполя в беседе с журналистами заявлял, что база Черноморского флота будет располагаться на Азовском судоремонтном заводе.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе планируют восстановить все разрушенные частные жилые дома в течение трех ближайших лет.