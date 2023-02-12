Санкт-Петербург, 12 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Подписка о невыезде взята с 20-летней жительницы Коми, которая обвиняется в совращении несовершеннолетнего, передаёт 12 февраля РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Инцидент с участием юноши 2007 года рождения и жительницей Коми произошёл в одном из хостелов Сант-Петербурга.

Приехавшая из Коми в Санкт-Петербург совершила в отношении подростка, которому ещё нет 16 лет, развратные действия. С юношей она познакомилась через социальную сеть за месяц до встречи.

Об инциденте стало известно правоохранителям, и в отношении обвиняемой возбудили уголовное дело о развратных действиях, совершённых без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Подписка о невыезде избрана в качестве меры пресечения.