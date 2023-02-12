Москва, 12 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. На Волгоградском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом 12 февраля сообщили в департаменте транспорта столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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«На Волгоградском проспекте (в районе дома №181, к.1) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Марки машин, ставших участниками аварии, не уточняется. Также не представлена информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего.

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При этом отмечается, что движение в районе ДТП существенно затруднено. Водителям рекомендовано объезжать данный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве. Здесь столкнулись легковой автомобиль и два грузовика.