Москва, 12 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. С момента запуска в столице России комплексов фотовидеофиксации количество угонов автомобилей снизилось на 93%. Об этом 12 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

«На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов фотовидеофиксации», — написал он в своём сообщении.

Также московский градоначальник отметил, что если в 2012 году, когда в российской столице только начали установку таких комплексов, было зарегистрировано 13 тыс. случаев краж автотранспорта, то в 2022 году их было зафиксировано только 948.

При этом Собянин уточнил, что на данный момент в Москве работает порядка 4 тыс. камер фотовидеофиксации, которые, кроме наблюдения за соблюдением правил дорожного движения, помогают сотрудникам правоохранительных органов проследить маршрут угнанной машины и в оперативном порядке принять необходимые меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 7,7 тыс. находящихся в федеральном розыске преступников было задержано в Москве благодаря использованию видеокамер.