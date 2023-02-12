Тбилиси, 12 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Возле села Гоми (Гурия, Грузия) 12 февраля в течение 14 минут произошло два землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Первые толчки были зафиксированы в 12:07 по тбилисскому времени (11:07 мск). Их магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12:21 (11:21 мск). В этот раз магнитуда колебаний составила 3,3. Первый раз эпицентр был в пяти километрах от курортного посёлка Бахмаро, второй раз — в двух.

В грузинских СМИ сообщают, что точки ощутили также жители Батуми и Кобулети. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Стоит отметить, что до этого землетрясение в Грузии произошло 11 февраля в том же крае Гурия. В тот раз эпицентр находился в семи километрах от Озургети и трёх километрах от Бахмаро, магнитуда достигла 4,3.