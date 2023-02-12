Новая Каховка, Херсонская область, 12 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Часть города Новая Каховка в Херсонской области осталась без света и воды из-за последствий обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Андрей Рубцов/ТАСС Новая Каховка. Сотрудники станции и Следственного комитета РФ на территории городской электроподстанции, поврежденной после обстрела со стороны ВСУ

«В результате обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по улице Букина. Обесточен район от начала улицы Букина до улицы Щорса, частично — проспект Днепровский», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в связи с отключением электроэнергии часть города также осталась без водоснабжения и водоотведения.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Новой Каховке разрушено здание городской школы № 6.