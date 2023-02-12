Донецк, 12 февраля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Александровка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 12 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрелы Киевского района Донецка были произведены ВСУ в 10:40 (совпадает с мск) и 11:15 и в ходе них по городу было выпущено шесть и три снаряда калибра 155 мм соответственно.

Также указывается, что в 11:00 украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Александровке и в 11:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины вновь обстреляли Киевский район Донецка.