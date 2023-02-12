Владивосток, 12 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Следователи Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры начали проверку опубликованных в СМИ данных о разливе нефтепродуктов в бухте Новик у острова Русский в Приморском крае. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Vadim Skorobogatko Мост на остров Русский

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход проверки будет на контроле у прокуратуры.

Напомним, ранее в СМИ стали публиковать жалобы местных жителей о том, что возле двух рыболовецких траулеров «Ленск» и «Билене», пришвартованных в бухте Новик у посёлка Подножье, распространяются по воде нефтепродукты. Делом также заинтересовались в Росприроднадзоре.