Пальмира, Сирия, 12 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и ещё десять получили ранения в результате нападения террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщает 12 февраля SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Уточняется, что нападение произошло в 70 км к югу от Пальмиры (провинция Хомс). Террористы напали на группу людей, собиравших трюфельные грибы.

Установлено, что среди погибших была женщина. Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о смерти Абу аль-Хасана аль-Кураши, возглавлявшего группировку с февраля 2022 года. Главарь боевиков был ликвидирован силами Сирийкой арабской армии.