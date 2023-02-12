Москва, 12 февраля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Подразделение Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) взяло под контроль населенный пункт Красная Гора под Артёмовском, сообщила пресс-служба российского бизнесмена Евгения Пригожина в телеграм-канале.

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«Взят населенный пункт Красная Гора», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились в северной части Артёмовска. Российские военные полностью контролируют три дороги из четырех, по которым подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвозили боеприпасы.

Подробнее в материале: Врио главы ДНР Пушилин: российские военные закрепились на севере Артемовска