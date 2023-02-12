Лондон, 12 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Глава партии тори Великобритании Грег Хэндс в интервью Channel 4 рассказал, что в 2004 году мужчина, представившийся сотрудником российского посольства, просил его достать архивные документы об иранской ядерной программе.

Frank Hoermann. SVEN SIMON/Global Look Press Грег Хэндс

Председатель Консервативной партии отметил, что инцидент почти 20-летней давности произошел в одном из пабов Лондона.

По словам политика, «российский шпион» представился Александром Кашицыным и попросил его «достать документ об иранской ядерной программе из библиотеки палаты общин».

При этом Хэндс считает, что его собеседнику на самом деле документ был не нужен: представившийся Александром Кашицыным хотел проверить, готов ли будущий член британского парламента выполнить его просьбу.

Ранее сообщалось, что британское правительство ввело санкции против уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.