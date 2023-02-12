Кишинёв, 12 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российские миротворцы более 30 лет обеспечивают мир между Молдавией и Приднестровьем, а РФ — один из гарантов переговорного процесса между ними. Поэтому взывают беспокойство последние заявления Кишинёва, сказал 12 февраля РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.

President.gospmr.org Олег Васнецов

«Конечно, нас не могут не беспокоить участившиеся в последнее время заявления Кишинева о том, что нейтральный статус не дает уже более прежних гарантий безопасности без натовского вооружения», — сказал он.

Васнецов отметил, что прежняя «позиция невмешательства» Молдавии содействовала спокойствию в регионе, несмотря на неразрешённый приднестровский конфликт. По его мнению, к миру стремятся не через конфронтацию, а через диалог.

Напомним, 10 февраля минобороны Молдавии зафиксировало несанкционированный пролёт боевой ракеты над территорией республики. Кишинёв, не предоставив доказательств, обвинил в этом Россию. Молдавский президент Майя Санду на это очередной раз заявила о необходимости вооружать национальную армию и поставила под сомнение нейтральный статус республики. Переговоры с НАТО по данному поводу идут с начала 2022 года.