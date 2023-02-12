Москва, 12 февраля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пока остается тяжелым. Он почти не разговаривает, но занимается с врачом лечебной физкультурой. Об этом рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев.

Semen Likhodeev Global Look Press Роман Костомаров

По его словам, Костомарова периодически приводят в сознание, с каждым днем все чаще. С ним занимается врач ЛФК. Он почти не разговаривает и не может вставать.

«Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко», — рассказал Скобрев.

Как сообщалось ранее, фигурист Роман Костомаров был госпитализирован из-за тяжелой пневмонии. Его состояние потребовало подключения к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Из-за нарушения кровообращения у него развился некроз. Чтобы прекратить его распространение, врачи ампутировали спортсмену левую стопу. Если процесс кровообращения не будет восстановлен, Костомарову потребуется ампутация пальцев рук.