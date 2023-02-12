Тунис, 12 февраля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В 2022 году в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры товарооборот между Россией и Тунисом продолжил расти. Об этом 12 февраля заявил российский посол в Тунисе Александр Золотов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Флаг Туниса

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что, несмотря на искусственные препоны, объёмы товарооборота за десять месяцев прошлого года увеличились более чем на 60% и достигли 692 млн долларов.

«Думаю, такая тенденция вполне может консолидироваться, поскольку многие тунисские товары, в частности пищевой и текстильной промышленности, конкурентоспособны, а значит, перспективны для замещения продукции европейских государств», ― пояснил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы стран Запада окружить Россию так называемым санитарным кордоном потерпели фиаско. Несмотря на санкции и противодействие со стороны США и Брюсселя, товарооборот между Россией и Китаем за прошедший год вырос на 29,3% в годовом выражении и составил рекордные $190,27 млрд.

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Кроме того, рекордных значений достигли объёмы торговли между Россией и Ираном. Так, за десять месяцев 2022 года этот показатель превысил значение товарооборота за весь 2021 год (более $4 млрд).