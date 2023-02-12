Джакарта, 12 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Первые поисково-спасательные команды из Индонезии прибудут в Турцию 12 февраля, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Первая волна помощи включает в себя материально-техническую помощь. Индонезия также направила 47 бригад спасательных служб.

Министерство иностранных дел Индонезии ранее заявило, что правительство немедленно направит поисково-спасательные и медицинские бригады в Турцию по просьбе Анкары. Ожидается, что в Турцию прибудет около 105 спасателей из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции спасатели продолжают извлекать выживших из-под завалов на шестой день поисково-спасательной операции. Живыми находят людей спустя 150 часов. Число погибших в Турции почти достигло 25 тысяч человек.

Об этом: В Турции уточнили количество погибших в результате землетрясения