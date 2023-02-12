Новосибирск, 12 февраля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Георгиевским крестом за мужество и отвагу наградили курсанта Новосибирского военного института Росгвардии, принимавшего участие в специальной военной операции (СВО). Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Родионов/РИА Новости Знак отличия «Георгиевский крест» IV степени

«Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период проведения специальной военной операции, младший сержант Максим А. награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени», — говорится в сообщении.

Уточняется, что курсанту военного института Росгвардии награда была вручена временно исполняющим обязанности начальника вуза полковником Сосланом Козаевым, и добавляется, что младший сержант проходил военную службу по контракту в одной из частей спецназа Росгвардии, которая принимала участие в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героизме и мужестве водителя боеприпасной машины гвардии рядового Алексаса Рудзинскаса, проявленных им в ходе спецоперации.