Москва, 12 февраля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Сенатор Владимир Джабаров назвал своевременным предложение созвать саммит НАТО в связи с расследованием подрыва «Северных потоков», но не реализуемым.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Джабаров

«Предложение от Марии Захаровой о созыве саммита НАТО очень своевременное. Но оно, к сожалению, никогда не будет реализовано», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Он объяснил это тем, что именно одна или несколько натовских стран причастны к диверсии на СП-1 и СП-2.

«Ворон ворону глаз не выклюет», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, будет ли собираться саммит НАТО после появления расследования Сеймура Херша о причастности США ко взрывам на «Северных потоках». Захарова указала, что на причастность США указывает множество фактов: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами.