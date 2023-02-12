Кишинёв, 12 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Россия и дальше будет прилагать усилия для поиска справедливого решения по урегулированию приднестровского вопроса. Об этом 12 февраля заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Кишинёве Олег Васнецов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ПМР

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Дипломат в беседе с РИА Новости напомнил, что Российская Федерация является гарантом приднестровского урегулирования, что накладывает большую ответственность.

«Российская сторона действует с полным осознанием этого. Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом, надёжном, гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдавии», ― добавил Васнецов.

Посол подчеркнул, что Москва рассчитывает на скорейшее возобновление переговоров в формате «5 + 2», однако «с учётом длительной пробуксовки в его возобновлении» воздержался давать оценку работы этого диалога.

Напомним, в формате «5 + 2» участвуют Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что пока обсуждать контакты в формате «5 + 2» по Приднестровью преждевременно. По словам дипломата, судьба этого переговорного формата определится после урегулирования конфликта на Украине.

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В январе в Приднестровье заявили о росте напряжённости в отношениях с Молдавией. Причиной стали последние действия руководства Молдавии. Речь идёт о принятом во втором чтении парламентом республики законопроекте о нововведениях в уголовном законодательстве под предлогом борьбы с «сепаратизмом». Тирасполь опасается, что это обернётся преследованиями жителей Приднестровья.