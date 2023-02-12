Саратов, 12 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. В Гагаринском районе Саратова провалился под лёд легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом 12 февраля сообщил глава минздрава Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточнил Костин, трагическое происшествие случилось в ночь на 12 февраля возле базы отдыха «Энергия» в посёлке Усть-Курдюм.

«Произошел выезд легкового автомобиля на лед с последующим утоплением. Пострадали два человека, взрослые [один из них умер]», — написал он в своём сообщении.

Также глава минздрава Саратовской области добавил, что в результате трагического инцидента погиб мужчина в возрасте 42 лет, а пострадавший 39-летний мужчина был направлен в медучреждение с переохлаждением в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина и подросток погибли, ещё один подросток пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе Астрахань — Махачкала в Дагестане.