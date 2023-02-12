Анкара, 12 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Турции спасатели продолжают извлекать выживших из-под завалов, сообщает новостной портал Mynet.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Сообщается, что спустя 150 часов после землетрясения в провинции Хатай спасли маленькую девочку, которой, предположительно, от двух до трех лет.

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Газета Hürriyet написала, что на 149-й час поисково-спасательной операции живым нашли 35-летнего мужчину с эпилепсией. На 140-й час операции в Хатае были спасены беременная женщина и ее брат.

Как сообщало ИА REGNUM, группа российских граждан, которые проживали вблизи зоны землетрясения в Турции, вылетела из аэропорта Аданы в Россию.