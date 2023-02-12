В Новой Каховке разрушено здание школы из-за обстрелов ВСУ
Херсон, 12 февраля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В результате артобстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины разрушена школа. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел
«Около 02:00 укронацисты совершили очередной варварский артиллерийский обстрел Новой Каховки 155-миллиметровыми снарядами натовского образца. Под удар попала Новокаховская школа номер 6 в микрорайоне «Основа», — говорится в распространенном сообщении.
К сообщению были прикреплены кадры с видеоматериалами, на которых зафиксированы последствия артобстрелов школы.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 12 февраля обстреляли несколько районов города Донецка Донецкой Народной Республики.