Херсон, 12 февраля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В результате артобстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины разрушена школа. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

«Около 02:00 укронацисты совершили очередной варварский артиллерийский обстрел Новой Каховки 155-миллиметровыми снарядами натовского образца. Под удар попала Новокаховская школа номер 6 в микрорайоне «Основа», — говорится в распространенном сообщении.

К сообщению были прикреплены кадры с видеоматериалами, на которых зафиксированы последствия артобстрелов школы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 12 февраля обстреляли несколько районов города Донецка Донецкой Народной Республики.