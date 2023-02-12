Москва, 12 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 689 пациентов с COVID-19, также было выявлено 12 347 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 22 072 717.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 31 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 395 551.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 21 432 694 человека вылечились от нового заболевания, 6805 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был госпитализирован 1391 новый пациент с COVID-19.