Каир, 12 февраля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Европейские страны получат выгоду от усилий, которые для развития газовой отрасли предпринимает Египет. Такое мнение высказал президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси.

Gehad Hamdy/Global Look Press Абдель Фаттах ас-Сиси

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«Усилия Египта в газовой отрасли будут иметь положительное влияние на страны Европы», ― указал глава государства, открывая 6-ю Международную выставку EGYPS (Egypt Petroleum Show — 23).

Напомним, мероприятие будет проходить с 13 по 15 февраля. Ожидается участие более 30 тыс. представителей компаний нефтегазового сектора из не менее чем 60 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года в Египте заявили об открытии крупного месторождения газа в восточной части Средиземного моря. Оно находится в геологоразведочном блоке Наргис, разрабатываемом американской энергетической корпорацией Chevron совместно с египетской компанией Tharwa Petroleum. Пока оценка запасов месторождения не окончена.

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Ранее министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла сообщил о рекордном росте объёма экспорта природного газа. Он уточнил, что экспорт природного газа в 2022 году составил около 8,4 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 171% по сравнению с 2021 годом, с 3,4 миллиарда долларов, за счёт роста экспортных цен на сжиженный природный газ в мире.