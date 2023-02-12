Анкара, 12 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Группа российских граждан, которые проживали вблизи зоны землетрясения в Турции, вылетела из аэропорта Аданы в Россию. Об этом стало известно из телеграм-канала посольства РФ в Анкаре.

МЧС России/ТАСС Самолет ИЛ-76 МЧС России

«Группа из 39 российских граждан, пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы», — говорится в сообщении.

В российском посольстве рассказали, что сбор и отправку граждан РФ организовали сотрудники диппредставительства. Борт предоставила компания «Росатом».

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Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение произошло в Турции. По последним данным, жертвами в Турции стали 24 617 человек. В соседней Сирии погибли более 3,5 тыс. человек.