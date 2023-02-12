В Минобороны РФ сообщили о подвиге гвардии рядового Рудзинскаса в зоне СВО
В Минобороны России рассказали о подвиге гвардии рядового Рудзинскаса в зоне СВО
Москва, 12 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. О героизме и мужестве водителя боеприпасной машины гвардии рядового Алексаса Рудзинскаса, проявленных им в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, сообщили 12 февраля в Минобороны России.
Отмечается, что проходящий военную службу по контракту гвардии рядовой участвует в спецоперации с самого её начала.
«Поводов для подвига на передовой даже для водителя хоть отбавляй. Алексас награжден Георгиевским крестом IV степени за то, что вывел из-под миномётного обстрела попавший в засаду КамАЗ, полный боеприпасов», — говорится в сообщении.
Сам российский военный рассказал, что ВС России в ходе СВО сражаются за правду, и добавил, что в настоящее время он пересел с автомобиля на БТР, на котором ему часто приходится вывозить сослуживцев из-под огня украинских националистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад ВСУ в Херсонской области.