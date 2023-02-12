Киев, 12 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Кадровые чистки ожидаются в СБУ, налоговой службе Украины и полиции, заявил 12 февраля секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает издание «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По словам главы СНБО, завтра, 13 февраля, состоится заседание, на котором и будет решаться вопрос новых кадровых чисток. Он напомнил, что серия увольнений прошла в руководстве украинской таможенной службы и минобороны.

Данилов предупредил, что «такая же большая чистка состоится в Службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и нацполиции». Он призвал не надеяться на то, что череда увольнений завершилась.

«Будут все органы чистыми от тех людей, которые марают нашу страну», — сказал Данилов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе серия громких отставок прошла на Украине. Уволены были чиновники из украинского минобороны, причём отставки сопровождались обвинениями в хищениях.

Также на Украине «почистили» таможенную службу и аппарат президента, уволили прокуроров в нескольких областях. Также потеряли работу заместители министров социальной политики и развития общин. Коснулись увольнения и службы защиты потребителей, и агентства лесных ресурсов.