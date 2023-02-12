Воронеж, 12 февраля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В результате возгорания в квартире одного из жилых домов в Воронеже в ночь на 12 февраля погибли два человека. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Обнаружены двое погибших. Сотрудниками пожарной охраны эвакуированы 20 человек из соседних квартир», — говорится в распространенном сообщении.

По данным ГУ МЧС, на место происшествия для ликвидации последствий прибыли 26 человек личного состава, задействовано девять единиц служебной техники.

Уточняется, что огнем была повреждена комната четыре на четыре метра, а также балкон четыре на один метр.