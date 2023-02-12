Москва, 12 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Свои поздравления президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академику Российской академии наук (РАН) Ивану Дедову по поводу его дня рождения направил президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 12 февраля обнародована на сайте Кремля.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов

«Уважаемый Иван Иванович! Примите тёплые поздравления с Днём рождения», — говорится в сообщении.

Также Путин отметил, что учёный за время своей деятельности сумел достичь серьёзных успехов в организаторской и наставнической деятельности, став при этом основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы.

Кроме того, глава Российского государства указал, что фундаментальные исследования, новаторские идеи и разработки Дедова, а также его огромный личный вклад в развитие российской медицины являются достойными самого искреннего уважения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля председатель комитета Народного совета по здравоохранению Донецкой Народной Республики Александр Сереженко рассказал, что с 1 января 2024 года на обязательное медицинское страхование (ОМС) полностью будет переведена система здравоохранения региона.