Москва, 12 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщил в телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Михаил Терещенко/ТАСС Вид на Кремль во время снегопада

«За последние 12 часов (18:00–06:00) на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 мм, на Балчуге — 8 мм, в Тушино — 9 мм. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объёма осадков в феврале», — говорится в сообщении.

Тишковец добавил, что в Подмосковье больше всего намело в Клину и Волоколамске — до 10 мм.

Кроме того, порывы ветра местами достигают 18 м/с.

По последним данным, в Москве в результате ночного снегопада выросли 30-сантиметровые сугробы.