Манама, 12 февраля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Сложная геополитическая ситуация не сказалась на сотрудничестве России и Бахрейна в военной сфере. Оно продолжается. Об этом 12 февраля заявил российский посол в Манаме Алексей Скосырев.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни

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«Могу сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах», ― уточнил в беседе с РИА Новости дипломат.

Он также добавил, что по линии оборонных ведомств контакты поддерживаются.

Напомним, межправительственный договор о военно-техническом сотрудничестве Россия и Бахрейн подписали в 2015 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Бахрейн является давним и надёжным партнёром России в арабском мире. Он подчеркнул, что отношения между странами развиваются на принципах взаимного уважения, дружбы и учёта интересов друг друга.

В свою очередь министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни отметил, что в королевстве всецело настроены на планомерное развитие отношений с Россией на всех направлениях.