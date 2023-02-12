Херсон, 12 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел

Согласно полученной информации, склад горюче-смазочных материалов находился в населенном пункте Степановка.

Уточняется, что ВС РФ ликвидировали пять единиц автомобильной техники противника. За сутки потери ВСУ в Степановке составили 12 человек погибшими и восемь ранеными. В районе также уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Киевский район Донецка. По городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.