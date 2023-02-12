Харьков, Украина, 12 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В городе Волчанске Харьковской области в результате взрывов получило повреждения здание национальной полиции. Об этом 12 февраля сообщил глава прокиевской областной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«[В Волчанске] повреждено здание нацполиции», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Синегубов отметил, что также при взрывах было повреждено одно из харьковских предприятий, где произошёл сильный пожар, и добавил, что в ночь на 12 февраля в Харькове получил повреждения инфраструктурный объект.

Отметим, в Минобороны не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.