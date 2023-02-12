Чернигов, Украина, 12 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Указ о создании на Украине Черниговской городской военной администрации подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщили 12 февраля в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно указу, городская военная администрация должна быть образована в Черниговском районе Черниговской области Украины. Мероприятия по образованию этой военно-административной территориальной единицы возложены на областную администрацию и украинский генштаб.

В пресс-службе уточнили, что документ, подписанный Зеленским, действует с 7 февраля.

Напомним, на Украине военно-гражданские администрации являются временными органами власти, создаваемыми на прилегающих к зоне боевых действий территориях.