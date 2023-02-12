Берлин, 12 февраля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. К справедливому распределению украинских беженцев в странах Евросоюза призвала глава министерства внутренних дел (МВД) Германии Нэнси Фезер.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Польша уже приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев», — заявила Фезер в интервью газете Bild am Sonntag, добавив, что в случае возможного увеличения потока беженцев нагрузка на восточноевропейские страны должна быть снижена.

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С другой стороны, немецкий политик считает, что об установлении верхней границы приема беженцев, особенно женщин и детей, речи быть не может.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института INSA, более половины опрошенных жителей Германии считают очень большим количество принятых страной беженцев.