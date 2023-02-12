Москва, 12 февраля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Решение театра «Современник» о снятии с репертуара спектакля «Игра в джин» с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой является неправильным. Такое мнение высказала блогер и телеведущая Ксения Собчак.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак

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Негодующий пост она разметила в телеграм-канале. Рассуждая о том, что такое Родина, Собчак заступилась за певицу Земфиру (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), чьи песни с первого альбома она любила слушать, а также за актрису Лию Ахеджакову, чья гениальная фраза «хорошие сапоги ― надо брать» тоже является частью личного понимания Родины для телеведущей.

Теперь же, указывает блогер, государство якобы пытается отнять у неё самое дорогое ― отношения и воспоминания.

«Увольнять с последней роли великую и уже немолодую актрису ― предавать общее прошлое. Делать главную певицу моего поколения иноагентом ― предавать будущее. Вы потеряете поколение, а не певицу», ― написала Собчак в телеграм-канале.

Она считает, что фильмы и музыка, в которых играли и которые создавали эти люди, формировали в сердцах и умах людей понятие Родины.

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Напомним, осенью 2019 года Собчак, отвечая на вопрос «Чей Крым?», сказала, что Россия нарушила международные договорённости и полуостров должен быть «возвращён Украине». Член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя заявления Собчак, указал, что своим ответом на вопрос о принадлежности Крыма она «провалила тест на гражданственность и патриотизм».

Как сообщало ИА REGNUM, о снятии спектакля «Игра в джин» с репертуара «Современника» 8 февраля сообщила сама народная артистка России Лия Ахеджакова, прослужившая в театре 45 лет. Как пояснил ей директор театра Юрий Кравец, он вынужден снять эту постановку, поскольку его буквально завалили гневными письмами в адрес артистки.

За актрису вступился народный артист СССР Олег Басилашвили, который назвал такое решение театра полным безобразием, подчеркнув, что постановка не имеет никакого отношения к политике. Звезда фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» актриса Барбара Брыльска посоветовала коллеге Лие Ахеджаковой уехать из России.