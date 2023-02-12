Мариуполь, ДНР, 12 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Во время военных действий в Мариуполе получили повреждения или были разрушены 32,5 тыс. из около 40 тыс. частных жилых домов, восстановление которых начнётся в 2023 году и должно быть завершено в течение трёх лет. Об этом 12 февраля рассказал журналистам мэр города Олег Моргун.

Валерий Шарифулин/ТАСС Мариуполь. Местный житель на одной из улиц города

Как отметил Моргун, в общей сложности в Мариуполе насчитывается 39,9 тыс. частных жилых домов, из которых повреждения не затронули только 7,5 тыс.

Также он рассказал, что в город ранее приезжал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, поставивший задачу как можно быстрее начать восстановление индивидуального жилья из-за большого количества разрушенных жилых домов.

«С 1 марта мы уже готовы приступить, чтобы наши бригады работали… У нас программа — порядка 7 тысяч домов (в частном секторе — прим. ред.) в этом году сделать. Планы поставлены вице-премьером — мы сделали расчёты… за три года закрыть полностью всё. Но будем стараться быстрее, потому что люди не могут ждать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что одна из улиц в новых микрорайонах города может быть названа именем погибшего при разминировании порта российского офицера.