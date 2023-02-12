Лондон, 12 февраля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В результате неудовлетворительного состояния своих вооружённых сил (ВС) и возникшего из-за поставок Киеву дефицита боеприпасов Великобритания не сможет принять руководство силами быстрого реагирования Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 12 февраля сообщает британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как отметили авторы публикации, ранее альянс высказал свою обеспокоенность по поводу того, что Британия не сумеет взять на себя командование этими силами к крайнему сроку 1 января 2024 года, в связи с чем руководство блока неофициально обратилось к бундесверу, попросив немецких военных продолжить командовать этими войсками, потому что британская сторона может не предоставить в назначенный срок как минимум пять тысяч военных, готовых к развертыванию на протяжении от двух до пяти дней.

«Есть серьёзные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боеприпасов и других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину. Наши силы также растянуты из-за того, что они тренируют украинские войска», — заявил изданию один из чиновников минобороны Британии.

Также указывается, что аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Тьюза подтвердил данные о плачевном состоянии британской армии, назвав её «разбитой» и уточнив, что у военного руководства Соединенного Королевства нет личного состава для того, чтобы осуществлять миссию по руководству силами быстрого реагирования НАТО.

«Ресурсов, количества [личного состава], программ обучения, оборудования просто нет. Чтобы скрыть пробелы, британская армия пытается сделать вид, что подразделение может каким-то образом одновременно выполнять несколько задач или миссий», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина неизбежно потерпит поражение, если западные страны не смогут вовремя поставить для ВСУ необходимую технику и вооружение.