Оттава, 12 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что по его приказу в небе над Канадой был сбит неопознанный объект. Об этом сказано в опубликованном заявлении главы правительства Канады.

Michael Pereckas F-22

В своём заявлении Трюдо поясняет, что неопознанный объект «нарушил воздушное пространство» страны и что он приказал его уничтожить.

Приказ выполнили силы воздушно-космической обороны Северной Америки: объект был сбит над Юконом, причём цель поразил американский F-22. Канадские специалисты будут изучать обломки.

Инцидент произошёл накануне, 11 февраля, после чего Трюдо провёл телефонные переговоры с американским президентом Джо Байденом.