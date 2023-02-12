Рим, 12 февраля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Победителем ежегодного музыкального фестиваля «Сан-Ремо» стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней Due Vite. Итоги конкурса, который длился с 7 февраля, подвели в ночь с 11 на 12 февраля.

Matteo Rasero/Global Look Press Марко Менгони

34-летний итальянский исполнитель получил главный приз конкурса «Золотую пальму». Это уже вторая награда в карьере певца. Первую «Золотую пальму» Марко Менгони получил в 2013 году. Композиция Due Vite с самого начала считалась одним из фаворитов конкурса.

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Известно, что в мае победитель «Сан-Ремо» представит Италию на «Евровидении».

Напомним, Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в «Евровидении».