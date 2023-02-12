Варшава, 12 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Украина неизбежно потерпит поражение, если западные страны не смогут вовремя поставить для ВСУ необходимую технику и вооружение.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — сказал глава польского государства.

Также в интервью французскому изданию Дуда раскритиковал сценарий передачи России части территории Украины в обмен на урегулирование конфликта: «Если кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».

При этом президент Польши подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки обладают наибольшим влиянием на конфликт, так как американская помощь Украине является наибольшей среди всех стран-союзников.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что странам Запада предстоит решить, какие истребители будет целесообразно предоставить Украине.